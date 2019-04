Kui mitu korda võib alustada oma hotelli rajamist?

Silicon Valleys saatvat edu neid, kes on oma äriga kõrbenud, aga sellest õppust võtnud ning uuesti enda ideedega lagedale tulnud. Siin on kahe naise lood. Mõlemad on leidnud ennast kaugel võõrsil olles. Neis mõlemas on ettevõtluspisik, nad hindavad kogukonda seal, kus parajasti elavad, ning mõtlevad oma ökoloogilisele jalajäljele. Mõlemad noored naised on mitmekülgselt haritud, unistanud suurelt ja ... läbi kukkunud. Aga kumbki ei ole alla andnud – neil on plaan oma unistuse ellu viimiseks.