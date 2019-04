Mustas rüüs kalbetes figuurides kurjust ei ole

Punkari identifitseerib igaüks, kui too vastu juhtub tulema. Aga goodi? Kahtlemata. Rõivad mustad, sekka punast, lillat, rohelist. Erilised aksessuaarid. Omapärased rihmad, ketid, needid. Kõrged platvormsaapad, rohmakad tanksaapad. Nahk ja samet. Korsett või pihik. Juuksed mustad, jumestus must, valge ja veripunane. Dramaatiline look.