Muusikaga antakse andeks kõik

Suurepäraselt kitarri käsitsevat Paul Neitsovit on Hannes Võrno nimetanud Eesti kitarri-Paganiniks. Paul on kitarri näppinud juba 12. eluaastast peale, tema mängustiil on fingerstyle. Kitarrist on mänginud ansamblites Sireli, Wilhelm, Svjata Vatra ning andnud kontserte Margus Vaheri, Ruslan Trochynskyi, Jaan Pehki, Aapo Ilvese, Indrek Kalda ja Brigita Murutariga. Nüüd on ta võtnud ette ühise tee Tõnu Timmi ehk Tõuniga.