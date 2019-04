Õpilaskodu kerkib kiires tempos

“Ehitaja on väga tubli olnud, töö on väga kiire ja kvaliteetne,” kiitis Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba, kes avaldas lootust, et õpilased saavad uude majja kolida juba enne lepingus ette nähtud tähtaega. Õpilaskodu hoone peab saama kasutusloa 22. novembriks, kuid Merko Ehitus on lubanud jätkata samas tempos ning anda maja enne tähtaega üle.

Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi arendus- ja ehitusosakonna direktor Mihkel Mäger nentis, et nende asutuse jaoks pole sugugi igapäevane kellelegi kodu ehitada. “Aga sarikapidu on eelkõige ehitaja pidu ja meie siiras tänu neile tehtud tubli töö eest,” kõneles Mäger.

Rakvere linnapea Marko Torm kõneles, et ametikooli õpilaskodu valmimist on väga pikalt oodatud. “Nüüd tahaks juba kiiresti maja avamiseni jõuda,” sõnas linnapea. Torm lootis, et kui linn Vallimäe kompleksi valmis saab ja see üritustega rahvast Rakverre meelitama hakkab, on suviti võimalik õpilaskodu ka linna külaliste majutamiseks kasutada.