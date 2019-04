Kauris kiiguvad kepsakad kanad

Munakarp rändab kuuri, kus on kolme kana ja ühe kuke varju- ja elupaik. Selle on Sipsikud mõnusalt koduseks muutnud. Kuke, Kirk, Luke, Tok-Tok – laste antud lindude nimed ja kanadest tehtud joonistused kaunistavad kuudi seina, andes teada, et just siin asub nende pesa. “Tõime nädal tagasi nad bussiga Läsna külast siia Rakveresse,” jutustab koolieelik Miia.