Kaljulaid loodab Eesti-Vene suhetele uut hingamist

“Avasin täna (neljapäeval – toim.) Moskvas renoveeritud ajaloolise saatkonnahoone. Eesti saatkond Venemaal on asunud samas hoones juba 1921. aastast, mil see oli Eesti esimene diplomaatiline esindus ning ka esimene Euroopa diplomaatiline esindus bolševistlikul Venemaal. See hoone on olnud alati eestlaste käes, isegi kui vahepeal kadus mastist sinimustvalge,” rääkis Kaljulaid.