Belgia sõdurid ja koerad said Tapal missioonimedalid

Kantsler Prikk tänas Ardennes´i küttide sõdureid nende peagi lõppeva teenistuse eest Eestis ja ütles, et belglased on tõestanud ennast kui teotahtelisi professionaale, kes kasutavad iga võimalust, et oma oskusi täiendada ning siinset keskkonda paremini tundma õppida.

„Paljud teist asuvad peagi patrullima Brüsseli tänavatel, et hoida oma kodumaa turvalisena,“ märkis Prikk, kelle sõnul tähendab see aga kogu Euroopa turvalisena hoidmist, mis on oluline ka eestlastele.

Belgia üksus teenib Eestis alates selle aasta algusest ning on osalenud mitmetel õppustel. Aprilli alguses külastas Eestit belglaste kuningas Philippe II, kes kohtus vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga ja tutvus belglaste üksuse tegevusega Tapal.

Belgia kontingendi ülema major David Paitier´i sõnul on lisaks üksuste taktikate ja protseduuride tundma õppimisele oluline ka sõdurite vaheliste professionaalsete suhete loomine, mis jääksid kestma siis kui Eestist lahkutakse. „Tahame näidata, et oleme igati valmis koos oma liitlastega üksteise vabaduse eest seisma ja ühiseid väärtusi kaitsma,“ lisas Paitier.

Koos jalaväelastega said medali ka kaks teenistuskoera.

"Meil on ükskord varem, kui Briti üksus tuli siia koos oma sümbollooma kitsega ja kits sai ka medali. Aga koerte puhul me otsustasime lihtsalt selliselt, et kui üksuse jaoks on see koer sellises rollis, et ta täidab sellist ülesannet, mida keegi teine täita ei suuda ja teeb seda hästi, siis järelikult on ta ka väärt seda medalit," ütles kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk "Aktuaalsele Kaamerale".

Saksa lambakoer Nash ja Belgia lambakoer Kaja on pommikoerad ja Belgia Ardenni küttide pataljoni täisväärtuslikud liikmed. Mõlemad koerad on ka varem välisoperatsioonidel osalenud, kusjuures Belgia lambakoer Kajale on Eesti missioonimedal juba teine, esimese sai ta Afganistani missiooni eest. Saksa lambakoer Nash on aga nelja-aastane ja tema teeneid tunnustatakse medaliga esimest korda. Samuti pole ka Eesti kaitseministeerium varem koertele missioonimedaleid andnud.

Praegu Ühendkuningriigi ja Belgia sõduritest koosnev NATO lahingugrupp alustas Tapal teenistust 2017. aasta aprillis ning kuulub 1. jalaväebrigaadi koosseisu. Peagi vahetavad Eestis teeniva Belgia üksuse välja prantslased.