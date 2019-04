Kultuuriministeerium premeerib Riho Rannikmaad

Riho Rannikmaa on Eesti judo- ja sumotreener ning sporditegelane. Aastal 1973 tuli Rannikmaa Eesti meistriks. Tema käe all on õppinud Aavo Põhjala, Andres Põhjala, Kaido Höövelson, Mille Sang, Maie Sang, Kaido Tamme, Ott Juurikas, Pille Pudel, Reili Reinsaar ja Kristel Mäekivi. Lisaks on ta tegutsenud ka judo- ja sumokohtunikuna.