Ristikäik meenutas Kristuse kannatusi

Traditsiooniliselt meenutatakse sel päeval üle maailma kristlaste poolt ristikäikudega I sajandil elanud Jeesuse Kristuse kannatuseteed, mil ta kandis oma risti Jeruusalemmas Kolgata mäele, kus ta ristilöömise läbi kurjategijana hukati. Via dolorosa ehk via crucis on iidne 14-st peatusest koosnev palvus, millega meenutatakse Jeesuse kannatuse hetki tema viimsel teekonnal surmamõistetuna.