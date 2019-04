Setumaa rahvalemmikud esinesid Rakveres

2013. aastal sündinud Nedsaja Küla Bändi populaarsus alles kogub tuure. Esimene ülesastumine toimus neil Nedsaja küla kokkutulekul, siis järgnes aasta vaikust kuni järgmise kokkutulekuni. Pärast seda hakkas kolme ühe küla pillimehe kuulsus vaikselt levima, neid kutsuti juba teistegi külade simmanitele ja kõrtsidessegi. Eelmisel aastal astus ansambel üles televisioonikonkursil "Rahvabänd 2018" ja võitis selle endalegi ootamatult ära!

Bändi hingeks on Võrumaalt pärit Toomas Valk, kes kolis Setumaale Nedsaja külla elama 2005. aastal ja valiti õige pea külavanemaks. Aktiivse inimesena hakkas ta kodanikualgatuse "Maale elama" käigus otsima endale naabriteks järgmisi noori peresed ja 2012. aastal koliski metsatuka taha väliseestlane Iisak Sulev Andreller. Kolmas bändiliige Paul Hunt on ainsana kolmikus setu juurtega, tema toimetab vanaemalt päranduseks saadud talus.

"Me ei määratle end setu ansamblina," lausus Toomas Valk. "Meil on repertuaaris nii omalooming kui ka töötlused Eesti muusikast. Iisak toob mõjutusi Iiri ja Kanada rahvamuusikast. Aga loomulikult teeme ka ehedaid setu asju."

Ka uue plaadi nimilugu "Paksu metsa vahel" on tuntud Apelsini repertuaarist, kuhu Setumaa mehed on lisanud omapoolseid sõnu ja saatepilliks karmoška. "Eks karmoška on see, mille tõttu meid kohe setudega samastatakse," arvas Toomas Valk.

Paraja kiiksuga asju teeb Nedsaja Küla Bänd ka: näiteks kuulub nende repertuaari Vennaskonna "Insener Garini hüperboloid", millele on tehtud setukeelsed sõnad.

Nedsaja on väike küla Setumaal, mille naaberkülaks on Treski, kus teatavasti asub perekond Vabarna folgiküün ja kus peetakse sealtkandi kõige populaarsemaid jaanipidusid. Tundub kuidagi eriti musikaalne kant, sest Sandra Vabarna on pärit just Nedsajast, nagu ka Ithaka Maria. Räägitakse, et ka Elina Netšajeva juured olla sellest külas, aga see võib olla muidugi setude nali ka (viide perekonnanimele).

Külas on praegu umbes 15 aastaringseks elukohaks olevat talu ja eelkooliealisi lapsigi olevat üle kümne. "Kuidagi hästi on elu käima läinud küll," tõdes Paul Hunt. "Kümme aastat tagasi olid siin vaid vanamemmed, aga praegu on tõesti palju noori."