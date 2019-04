Paavo Nelke krooniti taas Balti meistriks käsipallis

"Hullumeelne nädalavahetus," võttis Riihimäe Cocksi neljanda järjestikuse Balti meistritiitlini aidanud meeskonna abitreener Paavo Nelke toimunu kahe sõnaga kokku. "Mõlemas mängus vaatasime 45. minutini, et kuidas läheb ja alles siis hakkasime mängima. Tulime niiöelda alt suure hooga ja sel moel vastaseid hoo pealt liikudes edestada on hea tunne."

Nelke tunnistas, et enne finaalturniiri Minskis Soome klubi pallurid väga võidumõtteid peas ei heietanud. "Klubi omanik mingeid kohustusi ei pannud ja pingeid ei tekitanud. Arvasime, et teine või kolmas koht on saadaval," märkis ta. "Balti liiga jaoks oleks olnud muidugi parem, kui võitjaks oleks tulnud Cocksi asemel mõni teine meeskond, aga kui juba võitu pakuti, siis võtsime selle vastu."