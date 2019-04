Laupäeval toimub avatud kalasadamate päev

Külastajad saavad üritusel kaasa osta ja maitsta värsket kala ja kalatooteid ning osa võtta meelelahutuslikust kogupereüritusest. Igal sadamal on oma programm.

"Eesti on kalariik ja juba meie esivanemate toidulaual oli kala hinnatud söök," ütles maaeluminister Tarmo Tamm. "Eesti elanikel on vedanud, sest meie kalurid pakuvad neile värsket kala nii Läänemerest kui ka siseveekogudest. Avatud kalasadamate päev on hea võimalus sadamates uudistada ja näha, kuidas seal elu käib, teha kaluritega juttu, osta neilt äsja püütud kala ning veeta koos pere ja sõpradega üks meeleolukas päev."