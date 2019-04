Mustad päevad Tapa depoos: koondamislaine on kohal

"See on meie strateegiline juhtimisotsus, sest näeme, et oluline on suunata senisest enam tööjõudu tasuvamatesse ärisuundadesse, milleks vedurite ehitamine kahtlemata on," ütles Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu pressiteate vahendusel.

Samas jätkub Tapa depoos vagunite rattapaaride kontrollimine ja formeerimine endise mahuga. Ühtlasi jätkab ettevõte ka enda tehnohooldepunktide remontimist. "Me kindlasti tegeleme jätkuvalt edasi kaubaveoga ja vagunite rentimisega ning pöörame lähiaastatel senisest enam tähelepanu digitaliseerimisele ning teenuste viimisele uutele turgudele," lisas Operaili juht.

Operaili nõukogu esimehe Kuldar Leisi kinnitusel on tehtud otsusel majanduslikud põhjused. "Operaili remondiäriüksuse Tapa depoo vagunite remonditeenuse osutamine ei ole viimastel aastatel ettevõttele kasumlik olnud, kuna sõltub palju lähiriikide turuolukorrast. Vagunite remontimisel ei saa me konkureerida depoodega, kus tööjõud, materjalid ja varuosad on odavamad," selgitas ta.