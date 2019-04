Los Toros langes korvpalli esiliigas konkurentsist

Paarist Lääne-Viru maakonna meeskonnast tunnistas Tamsalu Los Toros/TalTech veerandfinaali kahes mängus mõnevõrra üllatuslikult KK Viimsi/Noto paremust. RSK Tarvas peab otsustava, kolmanda matši pääsu eest nelja tugevama hulka eeloleval reedel.

Play-off-mängudeks neljanda paigutuse saanud tamsalulased vandusid veerandfinaali avakohtumises koduplatsil KK Viimsi/Noto meeskonnale alla 60:91. Teine kohtumine põhiturniiri järel viiendal tabelireal paiknenud viimsilaste uues kodusaalis kujunes läinud neljapäeval märksa tasavägisemaks, kuid sealgi tuli tiimiil tunnistada vastaste paremust. Los Toros kaotas 72:76.

"Paaripunktilised võidud-kaotused on kuskilt otsast võttes alati paras loto, aga samas näitab nende võitmine või kaotamine ka meeskonna valmisolekut," ütles Tamsalu Los Toros/TalTechi esindaja Rainer Tops. Tema sõnutsi alustati mängu Viimsis hästi: esimesel veerandajal spurtis Los Toros kolme minutiga ette 11:0 ja juhtis avapoolaja järel 36:31. Sellele järgnes kehvapoolne kolmas veerandaeg, mille lõppedes leiti end juba tagaajaja osas, kui tablool seis skoor 48:54.

Ehkki viimane, neljas periood kallutati paari punktiga enda kasuks, matši võitmiseks sellest ei piisanud. "Esimesel poolajal need asjad, mis kaitses fookusesse võtsime, toimisid. Teise poolaja alguses tuli meie mängu sisse mõõnaperiood, mille jooksul tabasid Viimsi mängijad ridamisi viskeid, aga meie jäime samal ajal kaitses pehmeks. Lisaks kukkusid lõpu eel vigadega välja [Eric] Schmalz ja [Aleksander Oliver] Hint," rääkis Tops. "Mõned viled jäid arusaamatuks, aga sinna taha ei saa pugeda. Oleksime pidanud ise oluliselt agressiivsemad olema ja vabadelt kohtadelt sisse viskama. Päris lõpus oli veel šanssi, aga kahjuks sinna see jäi."

Enim pahandust tegid tamsalulastele Hugo Toom ja Kristjan Evart, kellest esimene viskas võitjate kasuks 25 ja teine 23 punkti. Kaotajatele tõid Arthur-Herman Entsik 18, Schmalz 14 ning Hint ja Risto Puur kumbki 12 punkti.

Kokkuvõttes sai Rainer Topsi ütlusel saatuslikuks meeskonna tuumiku kõikuv mäng. "Treeningutel ja mängudel oli koosseis lähtuvalt vigastustest ja töökohustustest kogu aeg erinev. Paar-kolm põhimeest jäi võtmemängudest eemale ja sellel oli päris suur mõju. See viis lõpuks selleni, et võtmehetkel ei olnud meil vajalikku kindlust ega stabiilsust. Ütleme nii, et Viimsi oli selleks mänguks rohkem valmis," lisas meeskonna eestvedaja.

Rainer Tops märkis, et ehkki lõpptulemus valmistas pettumuse, sest hooaja eel eesmärgiks seatud kohta esinelikus ei saavutatud, on tiimil valmisolek jätkata. "Sõltub sellest, kui palju suudame TalTechi noorte kõrval kaasata oma maakonna mehi. Neid jääb järjest vähemaks. TalTechi huvi on olemas, aga tänase seisuga mingeid lõplikke veksleid veel välja ei jagaks," kõneles ta.