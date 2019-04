Looduskaitsjad tuvastasid viis uut lendorava elupaika

"17 eraldisel leidsime märke lendorava elutegevusest, mis annab aluse eraldada viis lendorava uut elupaika. Eriti tähelepanuväärne on leid Sonda külje all, mis nihutab lendorava teadaoleva levila piire 600 meetrit põhja poole," ütles RMK looduskaitseosakonna elurikkuse ja seire spetsialist Margus Pensa.

RMK maadest hõlmavad keskkonnaregistris registreeritud lendorava elupaigad ligi 1400 hektarit. See pindala jaguneb 106 elupaiga vahel, millest 2017. aastal olid asustatud 30. RMK lõi lendorava teadaolevate elupaikade sidususe tagamiseks juba 2014. aastal levikukoridorid, kus metsa majandamisel jälgitakse, et ühendus lendorava elupaikade vahel säiliks. Levikukoridorid ühendavad praegu ligi 50 ala. Lisaks on RMK reserveerinud lendoravale eluks sobilikke metsaalasid, kus metsa majandamist ei toimu, et võimaldada lendoravatel uusi elupaiku asustada. Nendel aladel korraldatakse igal aastal rutiinset seiret, mille tulemused näitavad, et lendoravad on asustanud RMK planeeritud ja kaitse alla võetud metsaalasid.