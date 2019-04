Riigieksamite avapauk: noored näitasid väledat sulejooksu

Neli pastapliiatsit, vesi ja tume šokolaad oli abiturient Reimo Arbali eksamile kaasa võetud pagas. Noormees, kes unistab õppida füsioterapeudiks või kehakultuuri, nentis, et eksamitulemusest oleneb ta tulevik, kuid viimase hetke spurtija ta pole. Kolm aastat on saanud riigieksamiks valmistuda, nüüd tuleb tulemus hästi ära vormistada. Laia silmaringiga noormees lausus, et tõenäoliselt on üks eksamiteema seotud meie emakeelega.