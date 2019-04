Juhtkiri: sillutades teed õnneni

Eile istusid eksamilaua taha eesti keele riigieksami sooritajad. Hariduses võib vaielda paljugi üle: mis on tähtis, mis ehk mitte nii väga? Selles, et eesti keele eksam on vajalik, ei kahtle ilmselt keegi. Seda enam, et aja jooksul on see muutunud proovikiviks, mis ei näita mitte üksi kirjutamisoskust, vaid ka lugemisoskust. Ja näigu see kui tahes veider, lugemisoskusega on ikka tõesti meil lood nadid, isegi täiskasvanute hulgas.