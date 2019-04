Eesti on juba viisteist aastat olnud osa Euroopa Liidust, euroopaliku kultuuriruumi osa aga kordi kauem. Gustav Suitsu 1905. aastal kõlanud üleskutse “Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks” on tõeks saanud. Meil on kõik põhjused pidada end täisväärtuslikuks osaks Euroopast ning Euroopa tuleviku kujundajaks.