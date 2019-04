Peldikukultuur oli visa juurduma

Eesti vabaõhumuuseumi teadusdirektor Heiki Pärdi rääkis, et Baltimaadesse jõudsid peldikud 16.–17. sajandil, kuid üldlevinud need ei olnud. Kindlustes olid muidugi spetsiaalsed ihukergendamise kohad ehk danskerid olemas ja näiteks Toompea kindluse läänemüüri keskpaigas asuvas danskeris on praegu riigikogu kohvik.