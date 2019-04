Pikk tänav on paljastanud juba üle kümne luukere

Täna hommikupoolikul paljastus otse kiriku ees keset Pikka tänavat järjekordne matusepaik. Seekord oli hauas täiskasvanu skelett, mille peal mitte just väga väikese lapse luukere. "Need on meie töömaal kaheksas ja üheksas," lausus arheoloog Janika Viljat.

Lisaks on kiriku juurest leitud hulgaliselt üksikuid inimluid.

Päris suur üllatus tabas eile ka tänavaehitajaid, sest kirikust küllaltki kaugel, Tallinna ülikooli Rakvere kolledži maja lähedal tuli tänava alt välja samuti rida luukeresid.

"Omad maeti siia, vaenlased kaugemale," arvas Rakvere Kolmainu koguduse juhatuse esimees Olev Rohumäe.

Pidevalt maa seest välja tulevad luustikud on oluliselt aeglustanud torutöid Pikal tänaval. Aktsiaseltsi Rakvere Soojus juhatuse liige Piret Vares rääkis, et kui esimese kolme päevaga ehk esmaspäevast kolmapäevani edeneti kaevamisega 50 meetrit, siis neljapäeva ja esmaspäeva jooksul kaevati vaid kümme meetrit. Just neljapäeval paljastas maapõu esimesed skeletid.

Varese sõnul on torutööde lõpetamise tähtajaks 17. mai, kuid sellest ei suudeta ilmselgelt kinni pidada. "Reaalselt on tööde lõpuaeg enam-vähem selge siis, kui kirikaia maaalalt välja jõuame," ütles ta.