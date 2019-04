Rakvere haigla sünnitusosakonnas möödusid lihavõtted vägagi töiselt

Üheksast värskest ilmakodanikust kuus olid tüdrukud, kolm poisid. Vanemämmaemand Lemme Luik rääkis, et beebid sündisid kõik riburada, ning kuigi tööd jagus, siis keegi koridoris sünnitustoa vabanemist ootama ei pidanud ja olukord kulges sujuvalt.

Kogenud ämmaemanda sõnul käivad laste sünnid ikka hooti: võib olla mitu päeva, kui sünnib üks või mitte ühtegi last, siis aga on järjekord ukse taga. Millest see tingitud võib olla, Luik öelda ei osanud.