Rakvere filmimehed noppisid auhindu

Jaanus Lekk ütles, et tal on väga hea meel, et “Viljapead kui mõttejada” pälvis tunnustuse. “Tore, et sisu ja lugu said ära märgitud. Selle taga oli kool, idee, teema, noored ning suur ja vahva protsess,” sõnas ta. Filmivõtted olid intensiivsed – loomelaager, milles sündis filmi aluseks olev muusikateos, kestis vaid kaks päeva. “Mõtlesin enne välja kondikava, kuidas protsessi jäädvustada. Materjali sai tundides rohkem ja kõige keerulisem oligi lõigata lugu 25 minuti sisse kokku nii, et see annaks toimunust pildi ka sellele, kes pole asjaga seotud,” rääkis Jaanus Lekk.