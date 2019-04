Hiljuti Tallinnas korraldatud Eesti Jalgpalli Liidu muruhoolduse seminarilt oma meeskonnaga naasnud Rakvere spordikeskuse direktor Siim Tuus rääkis, et nähtu ja kuuldu avaldas muljet.

“Oleks ainult vahendeid, et külvata staadionile maha spetsiaalne RPR-sportmuruseeme, mis kasvab nagu ämblikuvõrk ning areneb ja uueneb võsundite abil. See kõik on kokku ikka päris korralik teadus. Tekkis tunne, nagu oleksin tagasi koolipingis bioloogia ja keemia tunnis. Kuulad ja imestad,” kõneles ta.