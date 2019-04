Midagi tõelist: Algus iidse tamme all

Kolmesajaaastane tamm Vinni-Pajusti tammikus on midagi tõelist. Midagi vägagi tõelist. Päike saadab kiired läbi raagus, ent pungade puhkemise ootel võra. Puu takseerib tema hoolde antud kirjanikku. Kirjamees mõõdab tammehiiglast aupaklikul pilgul.

Hoolikalt seob kirjanik Martin Algus sinise lindi, kus must valgel kirjas, et tema romaan “Midagi tõelist” on Eduard Vilde kirjandusauhinna tänavune laureaat, tamme tüve ümbert lahti ja lappab hoolikalt kokku. Mälestuseks.

Eduard Vilde ausambal on tähtsa kirjanduspäeva puhul ees uhiuus lips, millel kõigi auhinnatud kirjanike nimed alates Rudolf Sirgest, Hando Runnelist, Mats Traadist. Väärikas, väga väärikas seltskond. Martin Algus on nüüd nende seas.

Vilde auhinnakomisjoni staažikaim liige bioloog Ilme Post ulatab kirjanikule sinililletaime, õrn juurepall hoolikalt paberisse mähitud. “Istutan selle koduaeda!” lubab liigutatud kirjamees.

Martin Algus on esimest korda Vinni, Pajusti ja Muuga mail, aga ütleb, et tunneb end siin mõnusalt – maastik ja kohavaim kõnetavad Vooremaa juurtega mehe hinge. Auhindajad muhelevad: kirjaniku kodustamine – mis tähendab, et iga laureaat arvatakse omainimeste sekka, kes alati oodatud tammikusse kõndima ja mõtisklema – on lennult korda läinud!

Paari tunni eest seisis Martin Algus, romaani “Midagi tõelist” autor, 39. kirjanik, kes pälvinud Eesti vanima, 55 aastat välja antud Eduard Vilde kirjandusauhinna, Muuga mõisa saalis väikeste ja suurte kirjandussõprade ees, siiras rõõmuhelk palgel. Tema esimene romaan on leidnud sooja vastuvõttu ja tunnustust!

Näitekirjanik ja stsenarist Martin Algus tunnistas, et romaani kirjutamine oli eriline kogemus: kui stsenaariumi kirjutades on ümber näitlejatest-lavastajatest mõnus polster, siis raamatu puhul on autor üksi. “Raamatu kaanel on üks nimi oma looga ja lootusega, et see lugu üles leitakse paljude teiste raamatute keskelt. Ehkki üksiolek on autorile vajalik seisund kirjutamiseks, on iga teos mõeldud jagamiseks, ükski autor ei taha jääda oma teosega üksi,” mõtiskles Martin Algus. Kuidas teos, milles käsitletud üsna teravaid teemasid, vastu võetakse, ei osanud ta arvata.

"Mõtlesin, et ma ei pea kellelegi meeldima, võin minna teravaks, tõsiseks ja valusaks, aga ma tahan need asjad maha öelda, sest näen, et need on praegu maailmas olemas."

Martin Algus, kirjanik

“Seda suurem oli rõõm, kui ühel hetkel helistati ja auhinnast teatati – sain aru, et on märgatud, on loetud ja on mõistetud, ning üksioleku hirmu asendas hästi mõnus ja rahustav koosolemise tunne. Selle koosolemise tunde eest tahan teid tänada. Igal autoril on hädavajalik tunda, et see, mis ta on loonud, võetakse vastu, võetakse omaks. See preemia on mulle suur au,” kõneles kirjanik. “Mul on tunne, et aegade hämarusest sirutub üks sõbralik ja samas kindel käsi ja patsutab toetavalt õlale. Aitäh sulle, Eduard Vilde!” lisas ta.