Päästeamet koolitab korteriühistuid

“Meie veebruarikuine kortermajade reid näitas, et vaid 40 protsendil hoonetest oli elementaarsete tuleohutusnõuetega kõik korras. See tähendab, et keldri ees oli tuletõkkeuks, evakuatsiooniteed olid vabad ning väljapääs oli liblikaga tagatud, ehk teisisõnu sai majast ka ilma võtmeta välja.”