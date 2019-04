Marti Kuusik: “Ministril on õnneks autojuht”

4. märtsi hommikul Rakvere linnas politseile kihutamise ja alkoholi tarvitamise jääknähtudega vahele jäänud EKRE väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrikandidaat Marti Kuusik lausus, et tuleb aru saada, et ootused ministrile või ministrikandidaadile on veidi erinevad ootustest tavalisele inimesele.