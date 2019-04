Tallinna loomaaias tehtud DNA-ekspertiis tuvastas, et mullu 6. märtsil Haljala vallas Vidriku külas ebaseaduslikult kütitud põdrapulli ja -lehma liha on identne lihaga, mida Põesasted samal päeval konservitootmisse viisid. Ka tuvastas ekspertiis, et ühest Põesaste sõidukist leitud verejäljed ja karvad kuuluvad salakütitud põtradele.