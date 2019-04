Tallinna ülikooli Rakvere kolledžil saab ring täis

Kevad on Tallinna ülikooli Rakvere kolledžis paljuski samasugune nagu eelnevad koolilõpu ajad: ikka valmistuvad üliõpilased eksamiteks, veel käivad õppetöö ja täienduskoolitused. “Edukalt läheb lõpu poole,” iseloomustas õhkkonda Tallinna ülikooli Rakvere kolledži direktor Silver Pramann. Kuigi praegu konkreetset otsust, et Rakvere kolledži tegevus ei jätku, pole, on juba mõnda aega vaikselt kustutud. Sel suvel lõpetavad kolledži viimati, 2016. aastal kooli vastu võetud noored, praeguseks on põhikohaga töötajaid järele jäänud vaid kuus. Tallinna ülikooli pressiesindaja Sulev Oll nentis: “Tänavu saab ring täis.”

See tähendab, et õpetajakoolituse traditsioon Rakveres ei jätku. Rakvere kolledži direktor Silver Pramann on siiski lootusrikas, ta soovitas ära oodata poliitilise olukorra kujunemise – käike võib tulla mitmesuguseid. “Praegu lõppeb Rakvere kolledžis õppetöö ära, aga see ei välista, et ülejärgmisel aastal ei võiks uut vastuvõttu teha. See oleks parasjagu aeg uute õppekavade tegemiseks,” lausus Pramann.