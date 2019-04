Suurtükiväepataljoni õppekogunemine värskendas reservväelaste teadmisi

Suurtükiväepataljoni ülema kolonelleitnant Arbo Probali sõnul oli pataljoni reservõppekogunemine suur proovikivi nii talle kui ka pataljoni tegevväelastele. "Mul jätkub vaid kiidusõnu minu rahuaja alluvatele, kes tegid väga põhjaliku ning suure töö nii õppekogunemise planeerimisel, maaalade kooskõlastamisel, õppekogunemise läbiviimisel kui ka üksuse formeerimisel ning lahkformeerimisel. Ma olen kindel, et ka reservväelased jäid õppusega rahule, ning kui vaja läheb, on nad taas kohal ning kaudtuli on täpne," rääkis kolonelleitnant Arbo Probal ja lisas, et reeglina tulevad õppekogunemisele parema meelega need reservväelased, kes jäid oma ajateenistusega rahule. "Numbreid vaadates olen ma veendunud, et meie sõdurite elu ning väljaõpe on kõrgel tasemel ning sellest tulenevalt on ka meie "vilistlaste" tahe kodumaa kaitsmisel osaleda eeskujulik."