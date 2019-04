Moe J.J. Kurberg kanepiviin on võidumees

"Sel aastal osalesid piirkondlikud väikeettevõtjad konkursil väga mitmekesise tootevalikuga. Rõõm on näha, et väikeettevõtted suudavad valmistada tooteid alates lastetoidust kuni alkohoolsete jookideni ning nende kõigi kvaliteet on ühtlaselt kõrge," kommenteeris toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.