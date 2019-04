Integratsiooni Sihtasutus otsib partnereid noorte pereõppeks

Eestis registreeritud mittetulundusühingud, kes on valmis suvel tagama eesti keelest erineva emakeelega noortele vanuses 7-19 eluaastat võimalust elada ja õppida eesti keelt 10-12 päeva eesti peres, saavad taotleda Integratsiooni Sihtasutuselt rahalist toetust.

“Igapäevane eesti keel ja igapäevased eestlaste kombed saavad selgeks vaid siis, kui päevast päeva eestlastega koos toimetada. Seepärast oleme juba 20 aastat mittetulundusühingute kaasabil kokku viinud eesti keelest erineva emakeelega noori ja eesti keelt emakeelega noori eesti peredes, et nad mõne suvenädala jooksul koos toimetaksid – tutvuksid ajalooga, saaksid kultuurielamusi, teeksid sporti jne. Seda kõike eesti keeles,“ selgitas Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht Jana Tondi.

Sihtasutus on toetanud eesti keele ja kultuuri õpet peredes ning laagrites alates 1998. aastast. Tänaseks sellest on osa saanud ligikaudu 20 000 last ja noort Eestimaa eri paigust.