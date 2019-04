Liitlaste lahingugrupiga liituva Prantsuse kontingendi tehnika jõudis Tapale

Prantslaste logistilise toetuselemendi ülem major Marc-Antoine ütles, et Eestisse jõudmine mööda raudteed võttis aega paar nädalat, mille jooksul laaditi ümber nii tehnikat kui ka varustuse konteinereid.

"Oleme siin selleks, et treenida koos oma sõprade ja kolleegidega Eestist, Ühendkuningriigist ning Belgiast, arendamaks meie üksuse oskusi ja tugevdada Eesti julgeolekut," lausus major Marc-Antoine.

Ta lisas, et Prantsusmaa üksustel, mis teenisid NATO lahingugrupi koosseisus 2017. aasta märtsist detsembrini, on Eestist jäänud vaid head mälestused ning saadud kasulikud kogemused. "Siinsed inimesed on väga sõbralikud ja külalislahked ning kaitseväelased väga professionaalsed," ütles major Marc-Antoine.