Arheoloogide jackpot – leiti kaks hästi säilinud skeletti

Tartu ülikooli arheoloogia ja ajaloo instituudi luuarheoloog Martin Malve rääkis, et tegemist on mehe ja naise üheaegse matmisega. Sellele järeldusele viib asjaolu, et mees oli parema küljega naise vasaku külje peal. Nende vanus oli kindlasti üle 40 aasta. Malve selgitas, et sellele järeldusele viivad kulunud liigesed ja lülisammas. Luudel vigastusi ei ole. Küll aga on mõlema hammastik auklik, mis viitab süsivesikuterikkale toidule.

Et matmispaigas ei olnud mitte ühtegi eset, on raske kindlaks teha matmisaega. Malve sõnul võib skeletile teha radiosüsinikanalüüsi, kuid selle puhul on eksimine liiga suur, kõikudes 200 aasta piires. Samas annab esemete puudumine alust oletada, et mees ja naine maeti keskajal, Liivi sõja (1558–1583) ajal või pärast seda. Keskajale oligi iseloomulik, et hauda midagi kaasa ei pandud. Kiriku ees on välja tulnud matmised ühes kihis, mis viitab lühikesele matmisperioodile.