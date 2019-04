Juhtkiri: igale piirkonnale oma

Jah, Kunda on küll Võsule selles vallas kinda visanud ja avaldanud plaani saada maakonna uhkeimaks suvitajate paigaks, kuid karta on, et siin pelgalt uutest lillepottidest ja kenast jalgteest ei piisa. Suuremat ideed on vaja. Võsu samm merekooli rajamise poole võiks olla inspireeriv ka maakonna teistele piirkondadele, mis alles oma kindlat nišši otsivad. Lihtsam on nendel linnadel ja asulatel, kus on ideid oma suuna ja sihi leidmiseks juba ennegi suuremal või vähemal määral teoks tehtud. Näiteks Kadrina paistab silma IT- ja nutiasjandusega. Miks mitte selles valdkonnas veelgi kaugemale mõelda? Tapal paiknevad liitlasväed ning kaitseväelased on alailma pildil ja ületavad oma tegudega tihtilugu uudiskünnise. Miks mitte keskenduda Tapa puhul just sõjalis-sportlikele ettevõtmistele – need võiksid olla seal sama loomulikud, nagu on iseenesestmõistetav Tapat läbiv raudtee.