Pea veerand sajandit abipolitseiniku ametit pidanud Arvo Pani: tol haarangul ei osanud ohtlikust olukorrast arugi saada

Kahekümne nelja aasta jooksul, mil Pani on abipolitseinikuna tegutsenud, on ette tulnud igasuguseid olukordi. Ta meenutas selle töö algaastaid, mil kord anti üle maakonna teada, et Ubja kandis metsas võib redutada ohtlik relvastatud kurjategija. Kadrina kandi abipolitseinikud koos valla konstaabliga lõid otsingutes kaasa. “Eks ikka oli veidi kõhe tunne,” meenutas Pani. Samas tunnistas ta, et tol haarangul ei osanud ta olukorra ohtlikkusest aru saada. Liiati ei saadetud abipolitseinikuid niinimetatud eesliinile, vaid nemad pidid ümbrust jälgima, ja kui midagi märkavad, siis sellest teada andma. Lõpuks ohtlik kurjategija tabati.

“Vabatahtlikkus on tore asi, aga näen jätkuvalt, et mingis osas võiks motiveerida,” vastas Pani küsimusele abipolitseinike töö tasustamise kohta. Kas see motiveerimine peaks just rahaline olema, on tema sõnul iseküsimus.