Kanad ja kõrgetes kastides peenrad toovad hooldekodusse rohkem elu

Healing Greenery projektitöö, mille autorid on bakalaureuseõppe tudengid Heli Jokkonen, Anu Kamau, Sim Solen, Emilija Venc, Häly Raidla. Praegusele hooldekodu õuealale on lisanduseks jalgteede süsteem ja pikk perimeetril jooksev kaar, mis toob kasutaja tagasi hooneni. Võimalusi sotsiaalseteks ühistegevusteks on loodud aia eri osadesse, maamärkidena on kasutatud kive ja puid-põõsaid.

FOTO: eskiis