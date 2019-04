Lapsed nuputasid Venevere kiirmaleturniiril

Peakorraldaja Eerik Lumiste rõõmustas, et Lääne-Virumaalt osales 30 maletajat.

“Treenerid Eino Vaher ja Peedu Vipper on selle taga,” ütles Lumiste ning nentis, et turniir oli Lääne-Virumaale ja Vinni vallale edukas. “Tagasiside oli väga hea. Rõhutati, et mitte mingil juhul ei tohi lõpetada ja samamoodi tuleb edasi minna,” lisas ta.