Aasta õpetaja erinevaid tiitleid püüab 74 pedagoogi

Kõige rohkem kandidaate – 15 – on üles seatud aasta põhikooli aineõpetaja tiitlile, järgneb aasta klassiõpetaja nominatsioon 14 kandidaadiga. Aasta lasteaiaõpetaja ja aasta klassijuhataja tiitlile kandideerib kaheksa inimest. Kuus pedagoogi on Lääne-Virumaalt saadetud püüdma aasta gümnaasiumiõpetaja ja aasta tugispetsialisti tiitlit. Elutööpreemiale on viis auväärset kandidaati, hariduse sõbraks aga on esitatud neli inimest. Aasta kooliks on üles seatud kolm haridustemplit, aasta õppeasutuse juhiks kaks direktorit. Aasta haridusteo, aasta kutseõpetaja ja aasta õppejõu kategoorias on esitatud üks inimene.