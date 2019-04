Käsmu laht võib peagi purjedest valendada

Jaanuaris loodud mittetulundusühing taotleb kooli loomiseks praegu PRIA-lt toetust, et soetada õppetegevuseks vajalikku inventari: tarvis on veel viit Optimisti paati, paadikäru, paadikatteid, ohutusveste, kalipsosid, aerulaudu, matkasüstasid ja üht svertpaati.

MTÜ Käsmu Lahe Merekool juhatuse liige Liina Altroff ütles, et esialgne positiivne otsus PRIA-st on tulnud ja merekoolil on umbes kaks kolmandikku tegevuse alustamiseks vajalikust rahast loodetavasti koos. Seega on suhteliselt tõenäoline, et vallamaja aknast välja vaadates näeb Käsmu lahel juba üsna varsti lapsi meresõitu katsetamas. Lisaks kehalise kasvatuse tundides purjetamisega põgusalt tutvumisele on kavas alustada põhjalikumate purjetamistreeningute ja -laagritega. Esialgu lastele, hiljem kindlasti ka täiskasvanutele.