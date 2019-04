Salvestati Urve Tinnuri sõnadele loodud laulupeolaul

"Alguses ju ei teadnud, millist teksti otsida, aga praegu järele mõeldes ja kuulates neid sõnu, mida Urve Tinnuri on loonud, see tundub kõige õigem tekst. Ta räägib kõige lihtsamatest ja olulisematest asjadest. Kui me oleme koos, siis üksi ei ole keegi. Niimoodi lauses või sõnadega edasi antult – kus see sõnum on? Aga tegelikult laulu sees on see väga puudutav ja sisuline," rääkis Aints rahvusringhäälingule.