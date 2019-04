Ida-Virumaal kohtusid Balti kaitseväe juhatajad

Ühiselt leidis ka kinnitamist, et nii kirdekorpuse, kirdediviisi kui äsja loodud põhjadiviisil on kasvav roll tegevuste planeerimisel. Samuti oldi ühisel meelel, et sõjaliste õppuste maht Balti riikides on kasvamas nii arvult, sisult kui mastaapsuselt. Nii leitigi, et Balti riikide ressursid nii rahaliselt kui harjutusalade osas on limiteeritud, mistõttu on väga oluline omavaheline koordineerimine, tihe koostöö nii rahvuslike kui rahvusvaheliste õppuste planeerimisel. Sääraselt saaksid kõik Balti riigid loodavaid väljaõppevõimalusi maksimaalselt ära kasutada.