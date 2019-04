Volikogu aseesimehele töö tasustamise määramine takerdus

Eelnõu hääletamiseni ei jõutud, sest selgus, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei võimalda volikogu esimehe kõrval maksta töötasu ka aseesimehele. Uuesti valla juristi pilgu alla suunatud eelnõu juurde tullakse sõnastuse korrigeerimise järel tagasi ilmselt mais toimuval järgmisel istungil.

Tõigale, et sõna “töötasu” nimetatud eelnõusse kuidagi ei passi, juhtis tähelepanu volikogu liige Jaanus Reisner, kes lausus, et talle ei meenu varasema 27 aasta jooksul, mil Kadrina vald on iseseisva omavalitsusena tegutsenud, ainsatki korda, kui volikogu aseesimehele oleks makstud töötasu.