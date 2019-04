Tervisekeskust ihkab ehitada mitu firmat

“Ütleks, et läks hästi,” lausus Laas ja lisas, et üksnes odavaim pakkumine osutus nii-öelda naljapakkumiseks. “Mitte sellepärast, et hind on nalja oma, vaid sel ei ole mingeid konkreetseid õigeid dokumente taga. Nii palju oleme kontrollinud, et see langeb ära igal juhul,” rääkis abivallavanem. “Miks ta selle pakkumise tegi, ei tea, aga ei ole esimene kord, kui selline naljapakkumine tehakse. Mingi imelik mäng on tekkinud.”