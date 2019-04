Vallimäe kompleks – kellele ja milleks?

Kui algselt kavandati, et Rakvere linn kulutab lisaks 2,455 miljonile eurole eurotoetusele umbes pool miljonit või veidi rohkem ja saab Vallimäe kompleksi (küll ilma purikatuseta) valmis ehitatud, siis praeguseks on linnavolikogu heakskiidu saanud kompleksi ehitusmaksumus kahe miljoni euro võrra suurenenud. Ja see lisaraha tuleb leida linnal.

Paraku ei pruugi praegu välja käidud 5,1 miljonit eurot olla lõplik summa, mis ehitustöödele kulub. Marko Torm kõneles Rakvere linnavolikogu majandus- ja kultuurikomisjoni ühisistungil, et Vallimäe projekt on pea kümme aastat tagasi tehtud ning selle koostamisel on üpris vähe arvestatud ürituste korraldajatega. “Sestap peame projekti pidevalt üle vaatama,” lausus linnapea. Samas on spetsialistide hinnangul projekteerimisel arvestatud kohati liiga kallite lahendustega, mida saaks odavamatega asendada.