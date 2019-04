Täiskasvanud õppurid manööverdatakse ametikooli

Eestis on keskhariduseta inimesi palju ja riik on järjekordselt otsustanud asuda olukorda parandama. Täiskasvanute gümnaasiumid võetakse riigi hallata ja Lääne-Virumaa täiskasvanud õppijad suunatakse juba 2020. aasta sügisel Rakvere ametikooli. Läbirääkimised on aga alles alguspunktis ja see, mis juhtuma hakkab, pole veel kaugeltki selge.