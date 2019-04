Need keerulised tänavanimed: minister Kuusik väitis esialgu, et kihutas Ilu puiesteel, kuid muutis siis meelt

Mees rääkis Delfile antud intervjuus , et Ilu puiestee on sile ja hea nähtavusega ning justkui soosib kiiruse ületamist.

Virumaa Teataja ajakirjanik proovis tänavalõigu omal käel järele, aga selgus, et asjata, kuna minister Kuusikule meenus hiljem, et tegelikult ületas ta kiirust hoopis Rakveres F. R. Kreutzwaldi tänaval. Teadupärast on Ilu puiestee Rakveres üpris kitsas ja kehva nähtavusega tänavajupp.