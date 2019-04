Elron toetab Teeme Ära talgulisi soodsama rongisõiduga

Elroni rongijuht Martin Merisalu tõi esile, et kuigi Eesti on hinnatud tänu enda puhtale loodusele ja enamike inimeste jaoks on puhas keskkond oluline, siis on jätkuvalt neid Eesti piirkondi, kus eriti talveperioodi järel võib kogunenud prügi ja prahti näha seal, kuhu see kuuluma ei peaks – seda eriti linnade vahetus läheduses ja seal, kus inimasustus on väiksem.

Ta nentis, et kuigi Teeme Ära talgute raames koristatakse tänuväärselt üle Eesti olulisi piirkondi, siis näeb ta ka aasta ringi, kuidas eestlased enda elukeskkonda hoiavad – kohas, kus ühel nädalal võis olla prügi, seda sageli enam mõne päeva või nädala pärast ei ole, sest mõni tubli mööduja on selle ära koristanud.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg sõnas, et Elron hindab enda tegevuses keskkonnasõbralikkust, mistõttu elatakse reisirongiliikluse teenusepakkujana kaasa ka Teeme Ära talgutele, tänu millele saavad ka need alad, mille eest igapäevaselt ehk keegi hoolt kandma ei pea, taas puhtamaks.

“Sel aastal on Elron otsustanud Teeme Ära talgupäevadele kaasa aidata, pakkudes 27. aprillist kuni 5. maini talgugruppidele reisimisel soodsamat piletihinda. Kõik talgulised, kes sõidavad 5-liikmelise või suurema seltskonnaga, saavad vähemalt ühe talguhundi passi esitamisel soodsama rongipileti kogu grupile ette osta. Talgugrupi pileti saamiseks tuleb Elronile oma reisisoovist kirjutada e-maili aadressil info@elron.ee. Pakkumine kehtib nii tava- kui ekspressreise kasutades, kuid enda talgureisist tuleb meile märku anda reisile eelneva päeva pärastlõunaks,” tõi Adamberg esile.

Elroni kommunikatsioonijuht lisas, et kuna rongiga saab erinevatesse paikadesse üle Eesti, on keskkonnasõbralik rong talgutele sõitmiseks igati õige valik.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür lisas, et Teeme Ära talgutel osaleb sel aastal kümneid tuhandeid inimesi ning kõik oma vabast ajast ja tahtest.

“Väga hea meel on näha, et talguliste panust märgatakse ja tunnustatakse ka talgupäeva partnerite poolt. Rongiga on hea talgutele kohale jõuda nii suurema seltskonnaga kui ka klassiga, sest just õpilasi on tänavu talgutel tavapärasest rohkem osalemas," lausus Tüür.

Ta rõhutas, et just praegu on õige aeg valida talguveebist endale sobivad talgud ning panna end talgutele kirja aadressil www.teemeara.ee.

Elron toetab Teeme Ära talgupäeva korraldust juba viiendat aastat.