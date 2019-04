Orkester kütab muusikaga kevadesse

Reedel, 3. mail kell 19 annab Tapa raudteejaamas kontserdi Tapa Linna Orkester (TLO). Muusikud ütlevad, et “Kevadine küte” sai pealkirjaks pandud seetõttu, et kõik, kes on TLO-d esinemas näinud, teavad, et orkester kütab rahva kuumaks. Seekord panustatakse veelgi enam kuumakskütvale repertuaarile ja loodetakse ka kevadise päikese peale.