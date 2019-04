Suvi tuleb Rakvere linnapildis rahulik

"Esialgsete plaanide kohaselt algav suvi Rakvere linnapilti linnakujunduslikust vaatenurgast spetsiaalselt suveks mõeldud taieseid ei too," rääkis linnakunstnik Marju Püümets.

Küll aga jätkab linn sügisel alanud ja praeguseks lõpetamata projektidega, näiteks vanade amortiseerunud reklaamikandjate uuendamist. Lõpusirgele on jõudmas Rakvere linna ajalooliste objektide infotahvlite uuendamise projekti esimene etapp.

Praeguseks on uue infotahvli saanud Vallimägi, vabadussõja ausammas, Rakvere saksa ühisgümnaasiumi, Rakvere gümnaasiumi, Rakvere teatri ja Viru maakohtu hoone. "Järge on ootamas Kirikupark, Palermo metsa lähistel asuv vabadussõja mälestusmärk, turu- ja pangahoone," rääkis linnakunstnik.

Tegemist on osaga projektist "Valgustatud Rakvere", mille raames valgustab linn avalikke objekte, muutes need linnaruumis nähtavamaks. Pikemas plaanis on tänapäevastada ka teisi Rakvere tutvustavaid infotahvleid.