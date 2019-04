Toiduta suudab inimene ellu jääda kuni kuu, veeta aga viis, heal juhul seitse päeva. Nii et toidust on meil märksa rohkem vaja puhast vett. Kui Eestis me veenappusele väga tähelepanu ei pööra, siis maailma mastaabis on see muutunud päris tõsiseks probleemiks, eeskätt on põhjuseks põllumajanduse suur veetarve.